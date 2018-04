© Val Wagner

D'Ni Xia Lian, dat aktuell op Plaz 51 an der Weltranglëscht steet, huet sech e Freideg de Moien an den Aachtelsfinallen zu Zagreb kloer mat 4:0 géint d'Bernadette Szocs aus Rumänien behaapt. D'Rumänin steet op der Plaz 29 an der Weltranglëscht a war eigentlech favoriséiert, ma d'Lëtzebuerger Spillerin ass souverän opgetrueden a konnt d'Partie mat 11:8, 11:8, 11:9 an 11:5 fir sech entscheeden.An der Ronn vun de beschten 8 spillt si elo géint d'Polina Mikhailova aus Russland. D'Russin ass 5 Plaze besser klasséiert, wéi d'Lëtzebuergerin. Ma an där staarker Form kann d'Ni Xia Lian sech Chancen ausrechnen, fir d'Halleffinall ze erreechen.