E Freideg den Owend stounge sech an der däitscher Bundesliga Wolfsburg an Augsburg géigeniwwer. Um 29. Spilldag ka Wolfsburg sech nach absolut guer net sécher sinn, déi nächst Saison och nees an der ieweschter Divisioun an Däitschland ze spillen. En 0:0-Remis géint Augsburg war do net wierklech hëllefräich. D'Ekipp vum Labbadia huet an der provisorescher Tabell nëmmen 3 Punkte Virsprong op Mainz (27 Punkten) op der Relegatiounsplaz. Augsburg sinn déi 10. mat 37 Punkten.Béid Ekippen haten an der éischter Hallschent net vill ze bidden. An der Verteidegung stoung ee gutt, mä an der Offensiv war nach ganz vill Loft no uewen. No der Paus war d'Partie deels méi animéiert. An der 48. Minutt hat de Schmid vun Augsburg eng gutt Geleeënheet, ma de Casteels konnt de Ball nach aus dem lénken Eck krazen. 5 Minutte méi spéit gouf et op der anerer Säit geféierlech, ma no enger Flank vum Verhaegh huet de Knoche de Ball mam Kapp knapp iwwert de Gol gesat.Vun der 54. Minutt u stoungen d'Gäscht nëmmen nach zu 10 um Terrain. De Moravek war mat Giel-Rout vum Terrain geschéckt ginn, dat obwuel hien de Ball fir d'éischt an dunn eréischt de Géigespiller getraff hat.An der 65. a 66. Minutt hu béid Ekippen den éischte Gol am Match knapp verpasst. Nodeems de Schmid de Steil an d'Déift geschéckt an dëse sech géint 3 Verteideger vu Wolfsburg duerchgesat hat, ass säi Schoss widdert d'Lat gaangen. Op der anerer Säit hat de Jaeckel nëmmen d'Lat getraff.Et ass elo ëmmer nees hin an hier gaangen an op béide Säite gouf et gutt Chancen, ma déi lescht Grëtz un Effektivitéit huet gefeelt. An der 86. Minutt gouf de Wolfsburger Uduokhai fréizäiteg mat Giel-Rout an d'Kabinn geschéckt.Béiden Ekippen ass kee Gol e Freideg den Owend gelongen, sou datt d'Partie 0:0 ausgaangen ass.An der zweeter däitscher Bundesliga huet Kaiserslautern mat 2:3 zu Bochum verluer. Batter fir den FCK war de Selbstgol vum Osawe an der éischter Hallschent. Kaiserslautern bleift domadder op der leschter Plaz an der Tabell.

Ligue 1

Angers an Nice hu sech e Freideg den Owend am franséische Championnat een 1:1-Remis gedeelt. No 67 Minutte waren d'Gäscht duerch de Plea mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 84. Minutt ass Angers den Ausgläich duerch de Fulgini gelongen.

Primera Division

Am spuenesche Championnat huet Girona mat 0:1 géint Betis Sevilla verluer. Den decisive Gol huet de Loren an der 16. Minutt geschoss.