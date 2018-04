© afp

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:1

Leverkusen ass e bësse besser an de Match komm a konnt an der 20. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Vun der Golauslinn huet den Havertz de Ball an d'Mëtt op den éischte Potto bruecht, wou de Brandt de Ball an de laangen Eck käppe konnt. Mee nëmmen 3 Minutte méi spéit konnt Frankfurt mat engem schéine Spillzuch ausgläichen. Kuerz virum Strofraum huet de Boateng op de Wolf gepasst, deen huet op de fräien Fabian an de 16er duerchgestach, deen virum Leno äiskal bliwwen ass.No der Paus war Leverkusen déi besser Ekipp a konnt an der 71. Minutt mat 2:1 a Féierung goen. De Baumgartlinger huet an d'Spëtzt gespillt, den Havertz spillt mat der Hack weider op de Volland an dee konnt de Hradecky iwwerwannen. Nëmme 6 Minutte méi spéit stoung et 3:1. De Brandt huet an de Strofraum op de Bellarabi gespillt, deen huet an d'Mëtt op de Volland ginn an huet an den eidele Gol geschoss. An der 88. Minutt konnt de Volland mat sengem drëtte Gol op 4:1 stellen an en Hattrick markéieren.

TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 2:0

Fir Hamburg hat et no der éischter Halschent scho guer net ausgesinn a sinn mat engem 0:2 an d'Paus gaangen. Nodeems Hoffenheim an der 9. Minutt e Gol opgrond vun enger Abseitspositioun oferkannt krut, konnt de Gnabry an der 18. Minutt awer den 1:0 markéieren. Op der Héicht vum Strofraum huet de Kadarebek op de Gnabry gespillt, deen huet de Ball matgeholl, ass Richtung Gol gezunn an huet de Ball tëscht d'Been vum Pollersbeck an de Gol geschoss. 9 Minutten méi spéit konnt de Szalai no engem gudden Zouspill vum Schulz d'Resultat op 2:0 stellen.Am zweeten Duerchgang konnten déi Hamburger keng Iwwerraschung produzéieren an de Match net dréinen. Elo gëtt et ganz schwéier fir Hamburg fir den Ofstig ze vermeiden.

Hertha BSC - 1. FC Köln 2:1

An engem Match mat duerchschnëttlechem Niveau ass Köln mat enger 1:0 Féierung an d'Paus gaangen. No engem Ofstouss vum Horn, huet de Cordoba de Ball mam Kapp an de Laf op de Bittencourt verlängert, deen huet sech géint de Weiser duerchgesat an de Ball tëscht dem Jarstein seng Been an de Gol geschoss.No der Paus huet d'Hertha sech awer vun enger anerer Säit gewisen a se konnten mat séieren 2 Goler no der Paus de Match dréinen. An der 49. Minutt huet de Plattenhardt an d'Mëtt geflankt, den Heintz huet onglécklech op de Selke verlängert an deen huet de Ball ouni Problemer am Gol ënnerbruecht. Nëmmen 3 Minutte méi spéit war et erëm de Selke deen den 2:1 konnt schéissen. An et war och erëm de Plattenhardt deen de Ball vu lénks an d'Mëtt bruecht huet an de Selke huet just nach de Fouss missen dohinner halen.

VFB Stuttgart - Hannover 96 1:1

An den éischte 45 Minutten war Stuttgart an alle Statistiken déi féierend Ekipp a war och méi aktiv um Terrain mee konnt dës Dominanz net a Goler ëmwandelen. Hannover stoung déif a kompakt an huet dat gutt verteidegt.No 53 Minutten ass dann awer den éischte Gol vum Match gefall. No engem Korner huet den Albornoz de Ball op den Aogo geklärt, deen huet dem Thommy de Ball opgeluecht an huet de Ball an de laangen Eck geschoss. Mee an der 91. Minutt konnt Hannover den Ausgläich schéissen. De Füllkrug huet sech am Kappballduell géint de Badstuber duerchgesat an huet de Ball an de Gol geschoss.