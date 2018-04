© Screenshot

Nodeems Diddeleng sech an der éischter Finall géint den Houwald ganz kloer mat 5:0 duerchsetze konnt, gouf um Samschdeg déi zweet Finall um Holleschbierg gespillt.An do ass Diddeleng séier mat 2:0 a Féierung gaangen. Den éischte Match konnt Diddeleng ganz kloer mam Gilles Michely géint den Ademir Balaban mat 3:0 fir sech entscheeden. Am zweete Match huet den Irfan Cekic sech géint den Zolt Fejer-Konnerth gewiert mee verléiert schlussendlech awer mat 1:3. Dono konnt de Marc Dielissen dann awer ëndlech den éischte Match fir Houwald - 3:1 géint de Mike Bast - gewannen. Dunn kruten déi Houwalder méi confiance an och de Xu Wang konnt säi Match gewannen an dat mat 3:2 géint de Christian Kill.Mee um Samschdeg ass déi zweet Finall vill méi spannend bliwwen wéi déi éischt an duerch eng Victoire vum Irfan Cekic géint de Gilles Michely (3:0) konnt den Houwald no der Néierlag vum Ademir Balaban géint de Zolt Fejer-Konnerth (0:3) op 3:3 ausgläichen.No Victoiren vum Xu Wang iwwert de Mike Bast (3:2), deen domadder säi leschte Match gespillt huet, a vum Christian Kill géint de Marc Dielissen (3:1) ass et beim Stand vun 4:4 dann an den entscheedenden Dubbel gaangen. An do konnt sech den Houwald mat Cekic/Dielissen géint Michely/Fejer-Konnerth mat 3:2 duerchsetzen.Soumat gëtt et eng 3. an entscheedend Finall tëscht Diddeleng an Houwald nächste Weekend.