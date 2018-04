An der Relegatioun bei den Hären gewënnt um Samschdeg ënner anerem de Racing géint BC Mess an d'Residence géint Hiefnech.

Sport: Am meeschte gelies

Dammen

Bei den Dammen konnt sech an der Titelgrupp Contern mat 82:69 géint de Gréngewald behapten. Schonn am éischte Saz konnte sech déi Conter e Virsprong vun 8 Punkten erausspillen a konnten deen an der zweeter Halschent weider ausbauen. Beschten Actrice um Terrain war d'Brittany Nicole Hodges vu Contern mat 35 Punkten a 17 Rebounds.

Hären

An der Relegatioun bei den Hären ka sech de Racing däitlech mat 91:64 géint BC Mess duerchsetzen. Schonn no der éischter Halschent hat de Racing e Virsprong vu 14 Punkten a konnt déi Féierung nach weider ausbauen. Och Hiefnech koum ënnert d'Rieder a verléiert géint d'Residence däitlech mat 58:79. Och d'Arantia Fiels hat keng Problemer mam Telstar Hesper a wënnt mat 101:83.An engem dann awer méi spannende Match gewannen d'Kordall Steelers zu Konter mat 108:99. Bei de Steelers war den Christopher Neal mat 39 Punkten, 7 Rebounds an 8 Assists beschte Mann um Terrain.