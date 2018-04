© afp

Premier League

An England koum den FC Chelsea nach duerch en Doppelschlag nach laanscht eng Néierlag géint Southampton. Bis zur 70. Minutt war Chelsea mat 0:2 am Réckstand mee dunn konnten den Hazard an de Giroud (2x) mat 3 Goler an 8 Minutten de Match dréinen.An och Liverpool gewënnt mee dat awer op eng méi sécher Art a Weis. Si sëtzen sech nämlech mat 3:0 duerch Goler vum Mané, Salah a Firmino géint Bournemouth duerch.

Primera Division

A Spuenien kruten d'Spectateuren en animeierte Match tëscht Sevilla a Villarreal ze gesinn. Nodeems d'Gäscht vu Villarreal mat 1:0 a Féierung gaange sinn, huet de Fransous Ben Yedder déi giel-rout Kaart gesinn an de Bacca konnt op 2:0 erhéijen. Dunn hunn d'Gäscht mam Costa awer och eng giel-rout Kaart gesinn a Sevilla konnt mat Goler vum Nolito an N'Zonzi nach op 2:2 ausgläichen.

Ligue 1

Olympique Lyon gewënnt kloer mat 3:0 géint Amiens a steet elo op der drëtter Plaz. D'Goler hunn den Diaz, Depay an Traoré geschoss.

Serie A

A Spuenien huet den FC Barcelona no der hefteger Néierlag géint den AS Roum nees erkritt an huet mat 2:1 géint Valencia gewonnen. D'Goler fir Barcelona hunn de Suarez an den Umtiti geschoss. Fir Valencia konnt de Parejo duerch en Eelefmeter op 1:2 verkierzen.