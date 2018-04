© afp

An der 2. däitscher Bundesliga huet demat Bielefeld eng wichteg Victoire géint Erzgebirger Aue gefeiert. De Lëtzebuerger konnt sech mat 2:0 duerch Goler vum Voglsammer a Klos duerchsetzen an ass elo 5. an der Tabell.A Moldawien huet demat 1:0 zu Milsami gewonnen an ass mat Sheriff Tiraspol 1. an der Tabell.Dehuet mat Waldhof Mannheim an der Regionalliga Südwest mat 1:0 zu Offenbach gewonnen. Domadder iwwerhuelen si déi Offenbacher a stinn elo op der 2. Plaz. No 80 Minutten gouf de Maurice Deville ausgewiesselt.