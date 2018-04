© pressphoto (Archiv)

An der Finall huet sech d'Lëtzebuergerin an 2 Sätz mat 6:2 a 7:5 géint d'Federica Rossi aus Italien duerchgesat. No Antalya, Esch-sur-Alzette a Gonesse ass dëst de 4. Titel an dësem Joer fir déi 17 Joer al Lëtzebuergerin.