Lëtzebuerg mat däitlecher Victoire géint Finnland (14.04.2018) Mat 45:5 ka Lëtzebuerg sech géint Finnland duerchsetzen a kënnt dem Opstig an eng méi héich Divisioun ëmmer méi no.

A Lëtzebuerg gëtt Rugby ëmmer méi populär an zitt och ëmmer méi Leit un. Dat wierkt sech och positiv op d’sportlech Leeschtungen aus an dat net nëmme bei der Seniors-Ekipp. Fir d’Lëtzebuerger Rugby-Nationalekipp stoung e Samschdeg eng ganz wichteg Partie um Programm.

Nodeems ee sech an den éischten zwou Partië mat 18:3 géint Dänemark a mat 64:0 géint Estland behaapte konnt, hat een et e Samschdeg mat Finnland ze dinn an hei ass et ëm méi gaangen, ewéi just dës Partie, mee och ëm den Opstig an eng méi héich Divisioun.

An der Europe Conference 2 North stoung Lëtzebuerg virun der Partie op Plaz 1. Ënnert dem Applaus vun den 1.300 begeeschterte Spectateuren ass et dunn de Samschdeg de Mëtten am Stade Josy Barthel lassgaangen.

Schonns fréi am Match konnten d’Lëtzebuerger a Féierung goen. Den Adrien Timmermans ass op der lénkser Säit duerchgebrach an huet sech vun näischt méi ophale gelooss. Finnland war engagéiert, ma huet kee Lach an der Lëtzebuerger Defense fonnt. Et huet ee béiden Ekippen ugemierkt, dass et ee wichtegt Duell ass an dat huet och emol fir erhëtzte Gemidder gesuergt.

D’Lëtzebuerger waren onbeandrockt vun de Finnen an am Spill no vir einfach een Tick méi erfollegs-orientéiert an esou konnte si duerch e flotte Spillzuch mat 15:0 a Féierung goen. D’Lëtzebuerger Defense stoung ewéi eng Mauer an an der Offensiv si si ëmmer erëm mat gudde Leef wäit no vir komm. Nach virun der Paus konnt Lëtzebuerg op een Neits an d’géigneresch Endzon lafen, fir op 24:0 ze stellen.

No der Paus sinn d’Finnen dunn awer méi staark ginn a konnte sech offensiv och besser behaapten. Ma och d’Lëtzebuerger konnte weider Akzenter setzen, dat awer ouni ze punkten. D’Ekipp aus Finnland huet an dëser Phas awer opgedréint an huet mat alle Mëttele versicht ze punkten, wat dunn och iwwer déi riets Säit funktionéiert huet.



D’Partie gouf du méi a méi aggressiv an ëmkämpft an dat ka bei sou enger Kierper-betounter Sportaart scho mol wéidoen. No engem Zesummeprall war d’Nummer 15 vun de Finnen um Buedem leie bliwwen. No dësem Schock ass et dunn awer nees sportlech weidergaangen an dat mat staarke Lëtzebuerger, déi mat 31:5 dovunzéie konnten.

Schlussendlech gewënnt Lëtzebuerg mat 45 op 5 géint Finnland a mécht ee grousse Schratt Richtung Opstig.

Deen nächste Match ass den 28. Abrëll, wou d’Lëtzebuerger et da mat Norwegen ze di kréien.