Am Playdown bei den Hären ka sech de Racing däitlech mat 91:64 géint BC Mess duerchsetzen. Schonn no der éischter Halschent hat de Racing e Virsprong vu 14 Punkten a konnt déi Féierung nach weider ausbauen. Och Hiefenech koum ënnert d'Rieder a verléiert géint d'Residence däitlech mat 58:79. Och d'Arantia Fiels hat keng Problemer mam Telstar Hesper a wënnt mat 101:83.An engem dann awer méi spannende Match gewannen d'Kordall Steelers zu Konter mat 108:99. Bei de Steelers war den Christopher Neal mat 39 Punkten, 7 Rebounds an 8 Assists beschte Mann um Terrain. No dëser Neierlag huet dem AB Conter keng Chance méi, fir an der héchster Spillklass ze bleiwen a muss esou de Wee an d'Nationale 2 untrieden.

Um 17 Auer kritt de Basket Esch Besuch vun der Amicale Steesel. An um 18 Auer spillen d'Musel Pikes géint d'Etzella. Esch an d’Etzella sinn jo jeeweils 1-0 a Féierung.

Béid Matcher gi live um Radio iwwerdroen an d'Partie Esch géint Steesel kennt dir och bei eis am Livestream suivéieren.