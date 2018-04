© Bryan Gomes

Am nationale Futtballchampionnat gouf et um 21. Spilldag eng Victoire fir Nidderkuer, de Racing a Péiteng. Rouspert an Hamm esouwéi Hueschtert a Rodange trennen sech mat engem Gläichspill.

Rouspert - Hamm Benfica 1:1



© Eugène Thommes

Fir Rouspert stoung och op dësem Spilldag am Ofstigskampf ganz vill um Spill. Dëst waren sech déi Rousperter Spiller och bewosst an hunn déi éischt Halschent ganz kloer dominéiert. Hamm hat guer näischt dergéint ze setze mee der Lokalekipp sollt et net geléngen de Ball am Filet ënnerzebréngen. An der zweeter Halschent sollt dëst besser klappen. Mat engem stramme Schoss an de rietsen Eck huet den Hartmann seng Faarwe konnten a Féierung bréngen. An der 85. Minutt huet Hamm Rouspert mat enger super Gol vum Mokrani dunn awer nach konnte schocken an esou deelen sech béid Ekippen mat 1:1.

Nidderkuer - Jeunesse 1:0

An enger éischter Halschent déi just ganz wéineg Héichpunkten ze bidden hat, konnt keng Ekipp sech Virdeeler verschafen. Eréischt an der 70. Minutt huet de Karayer no enger Flank vum Sébastien Thill konnten den 1:0 schéissen. Dëst sollt och den eenzege Gol vum Dag bleiwen, sou dass de Progrès sech Doheem dräi Punkten ka sécheren.

Racing - Munneref 2:0

© Gilles Alessandro Carlizzi

Nodeems et och an dësem Match ganz laang 0:0 stoung, ass d'Lokalekipp an der 72. Minutt no super Viraarbecht vum Bahloul duerch den Osmanovic a Féierung gaang. An der 91. Minutt huet de Jahier de Sak dunn definitiv zougemaach an de Racing wënnt verdéngt mat 2:0 géint Munneref.

Péiteng - US Esch 4:1



© Bryan Gomes

Ganz genau 10 Sekonnen huet et gedauert dunn hat et schonns am Gol vun den Escher gerabbelt. No enger Reckpass op den Escher Keeper Lopes huet dëse probéiert mam Ball ze dribbelen. Dëst ass him awer net all ze gutt gelongen well de Banza ass un de Ball komm a konnt op 1:0 setzen. Esch huet also ganz fréi engem Réckstand missen hannendrulafen. An der 21. Minutt ass hinnen awer gelongen duerch een direkte Fräistouss vum Thonon de Match erëm auszegläichen. Kuerz virun der Paus huet Péiteng no engem schéine Kapball vum Banza awer d'Féierung erëm iwwerholl. Direkt no der Paus hunn d'Spiller vum Titus dunn direkt nach ee konnten dropsetzen. No enger schéiner Pass an de Laf huet sech de Basic gutt konnten duerchsetzen an huet op 3:1 erhéijt. An der 67. Minutt huet de Banza mat sengem drëtte Gol vum Dag fir déi definitiv Entscheedung gesuergt.

Hueschtert - Rodange 1:1



© Joe Haas

Rodange wollt sech an dësem Match weider Loft am Ofstigskampf verschafen an ass och ganz gutt an de Match komm. Dëst sollt och fréi belount gi wëll no 14. Minutten huet Rodange duerch den Menai den 1:0 markéiert. Duerno ass bei de Gäscht awer net méi vill zesummegelaf an an der der 71. Minutt huet de René Peters de Match mat engem direkte Fräistouss nach konnten ausgläichen.am Iwwerbléck:Rouspert - Hamm BenficaNidderkuer - JeunesseStroossen - DéifferdengFola - F91 DiddelengRacing - MunnerefPéiteng - US EschHueschtert - Rodange