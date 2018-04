© rtl.lu

Während den éischte Véierel nach ganz equilibréiert war a Steesel no 10 Minutten mat 17 op 15 vir loung, hunn Spiller vun der Amicale sech am zweete Véierel konnten ee Lach vun aacht Punkten erausspillen.An drëtte Véierel hunn déi Escher awer gewisen, dass si sech an dësem Match net esou einfach geschloe ginn an hunn de Réckstand no 30 Minutten op just nach ee Punkt verkierzt. D'Entscheedung sollt also am leschte Véierel falen. Hei ass bei den Escher awer net méi alles esou ronn gelaf ewéi si sech dat erwaard haten an Steesel konnt bis op 11 Punkte fortzéien. Obwuel Esch nach eng Kéier alles probéiert huet, ka sech Steesel mat 76:70 zu Esch duerchsetzen an domadder d'Best-of-Five Serie 1:1 ausgläichen. Den drëtte Match gëtt e Mëttwoch zu Steesel gespillt.