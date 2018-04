Am Tennis ass de Gilles ab e Méindeg beim Masters 1000 zu Monte Carlo am Asaz.

Am 1. Tour kritt de Lëtzebuerger et um Méindeg mam Florian Mayer aus Däitschland ze dinn, deen als Lucky Loser an den Tournoi gerutscht ass. De Match ass als drëtt Partie no 11 Auer ugesat.