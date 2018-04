© Ant Deister

Nodeems ee déi éischt Partie zu Heidelberg verluer hat an déi zweet doheem gewanne konnt, hat een déi drëtt Partie däitlech verluer an esou hat Heidelberg e Méindeg den Owend d'Chance, fir mat enger weiderer Victoire alles kloer ze maachen an d'Halleffinalle vun de Playoffs an der 2. Bundesliga ze erreechen.Um Enn stoung et a leschter Sekonn: 89 op 88.E Mëttwoch ass et dann déi decisiv Partie, déi gëtt dann nees zu Heidelberg gespillt.