© pressphoto Archiv

E Méindeg hat de Gilles Muller et am éischten Tour vum Haapttableau beim ATP-Masters 1000 zu Monte Carlo mam Florian Mayer aus Däitschland ze dinn. Den Däitschen, deen an der Weltranglëscht op der 74. Plaz steet, huet e Méindeg am éischte Saz gutt dogéint gehalen, ma beim Stand vu 6:5 aus Siicht vum Lëtzebuerger hat de Gilles Muller dunn zwee Sazbäll, ma de Mayer konnt dës ofwieren. De Muller huet sech awer nach ee weidere Sazball erkämpft an dësen huet hien och genotzt, fir den éischte Sat mat 7:5 fir sech ze entscheeden.Ma esou gutt den éischte Saz fir de Gilles Muller opgehalen huet, esou schlecht huet den zweete Saz ugefaangen. De 34 Joer ale Mayer konnt nämlech direkt ee Break realiséieren, fir mat 1:0 a Féierung ze goen. Ma du koum awer direkt d'Reaktioun vum Lëtzebuerger. Hien huet den Däitschen ënner Drock gesat a konnt esou ee Re-Break realiséieren, fir nees auszegläichen. De Gilles Muller huet dunn nees an der Schlussphas vum Saz fir d'Entscheedung gesuergt. Beim Stand vu 5:4 huet hien op een Neits beim Service vum Mayer gutt gespillt, fir hien ze breaken an esou den zweete Saz an och d'Partie fir sech ze entscheeden.An der zweeter Ronn kritt de Spiller vun der Spora et bei dësem Tournoi, deen direkt hannert de Grand Slamme kënnt, mat deem aneren Däitschen, dem Alexander Zverev, der Nummer 4 op der Welt, ze dinn.