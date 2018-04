Den Denell Stephens zesumme mam Tom Schumacher a Ben Hurt bei der Finall vum Championat 2017. (vu lénks no riets) © pressphoto.rtl.lu

Dobäi seet de Veräin den zwee Spiller Merci a lueft grad den Denell "Nelly" Stephens, deen 9 Joer am Veräin gespillt huet a mat deem een 4 Mol d'Coupes de Luxembourg an 5 Mol den Championstitel konnt feieren.

Le T71 a décidé de ne pas prolonger les contrats avec ses joueurs américains Denell Stephens et Cory Johnson pour la saison prochaine.

Le T71 remercie Cory pour les 2 saisons écoulées… et surtout à „Nelly“ pour ses 9 (!) années - un record pour les joueurs étrangers du T71 - de loyaux services, investissements sur le terrain et bien au-delà. Sans ses efforts, le T71 ne serait jamais parvenu à remporter 4 coupes de Luxembourg (2012, 2013, 2014, 2016) et 5 titres de champion (2010, 2011, 2013, 2014, 2015)! Difficile d’intégrer ses accomplissements et de faire comprendre son impact qu’il a réalisés à Dudelange depuis 2009 dans un petit communiqué de presse.

Salutations sportives

pour le Comité du T71,

Tom Michel