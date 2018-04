An engem Spill fir den 30. Spilldag huet Mainz géint Freiburg gewonnen. Dat no 2 Goler vum De Blasis.

Sport: Am meeschte gelies

Freiburg hat zënter 2 Méint op eng Victoire gewaart. Et sollt net sinn. Freiburg ass mat dëser Néierlag den neien Drëttlëschten, Mainz réckelt eng Plaz no uewen an der Tabell.