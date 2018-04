No der Defaite géint de Rival Schalke 04 schéint et elo sécher ze sinn, dass de Peter Stöger muss bei Borussia Dortmund seng Wallis paken. Direkt nom Match hat de Stöger am Interview gesot, säi Kontrakt géif bis den 30. Juni goen, an dat wier gutt esou.



D'Bild wëll wëssen, dass säi Kontrakt egal wéi net verlängert wäert ginn, och wann d'Zil um Enn vun der Saison op enger Champions League Plaz ze stoen, erreecht sollt ginn.



Vun offizieller Säit gouf awer nach näischt bestätegt.



De Julian Nagelsmann vun Hoffenheim huet laang Zäit als Favorit fir d'Nofolleg gegollt. Hie kënnt awer eréischt 2019 aus sengem Kontrakt eraus. Dofir gouf hien elo vun der Lëscht gestrach. Elo gëllt de Lucien Favre (60 Joer / Nizza) als Top-Favorit. Och nach mat am Favorittekrees ass den Trainer vu Salzburg, de marco Rose. Hien huet allerdéngs och nach Kontrakt bis 2019 bei RB Salzburg, a wäert kaum zéie gelooss ginn, fir op Dortmund ze wiesselen.