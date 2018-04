Bei der Auslousung vum Fed Cup an der Grupp II Europa/Afrika, krut Lëtzebuerg am Pool B Bosnien, Norwegen an Israel zougeloust.

No den Hären am Tennis Davis Cup ass et elo un de Lëtzebuerger Dammen am Fed Cup am Europa-Afrika Grupp 2.



Um Dënschdeg den Moie war zu Athen d'Auslousung vun de Gruppen. Mandy Minella a Co. kréien et vun e Mëttwoch u mat Bosnien, Norwegen an Israel ze dinn.

An deem anere Grupp an där Divisioun si Griichenland, Dänemark an Ägypten.

Fir den Opstig an d'Grupp I spille jeeweils déi zwou éischt-placéiert Ekippen vun all Pool (A1 vs B2 an A2 vs B1) géinteneen an ermëttelen déi 2 Opsteiger.

De Leschten aus der Pool B steigt direkt of a den 2. Ofsteiger gëtt dann tëscht de jeeweils drëtt-placéierten Ekippen aus all Pool (A3 vs B3) ermëttelt.