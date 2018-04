De Franky Hippert huet bei der 22 Joer aler Lëtzebuerger Nationalspillerin nogefrot an d'Annalena Mach huet eis dat och konforméiert.





Zukunft vum Annalena Mach - Reportage Franky Hippert



D'Entscheedung wier him net liicht gefall. Et hätt 4 Saisonen do gespillt a ganz vill positiv Erfarunge gesammelt. Och an hirer Perséinlechkeet an am Volleyball hätt déi jonk Spillerin sech weiderentwéckelt, sou d'Annalena Mach. Si hätt sech domat en Dram erfëllt.

D'Annalena Mach an de VC Wiesbaden ginn awer a ganz gudden Termen auseneen. Virun allem de Kräizbandrass hat och en Afloss op d'Decisioun. Et wéilt sech elo op d'Reha konzentréieren an op seng Bachelor-Aarbecht.







Déi 22 Joer ale Lëtzebuerger Volleyball-Nationalspillerin huet nach bis Enn Mee Kontrakt beim Bundesligist. Esou laang ass si och do och nach no hirer Blessur am Opbau. All Dag stinn zu Wiesbaden 4 Stonne Reha um Programm an d'Kinéë sinn aktuell ganz zefridde mat der Fortschrëtter.

Wéi et duerno am Volleyball fir d'Ugrëffsspillerin viru geet, ass nach net ganz kloer, et gëtt awer eng Tendenz... an déi wier weider am Ausland ze bleiwen an nach weider Erfarungen ze sammelen. Et steet also nach kee Retour op Lëtzebuerg un.

D'Annalena Mach mécht elo emol hir Bacheloraarbecht op der Uni, an do analyséiert si d'Schlofgewunnechte vun Elefanten.