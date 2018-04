© afp

Ob Köln ofsteigt oder net, dat ass nach net gewosst, ma et ass elo awer gewosst, wien nächst Saison bei de Kölner op der Trainerbänk setzt. De Vertrag vum Stefan Ruthenbeck gëtt jo net verlängert, fir hie kënnt de Markus Anfang.Den Anfang ass am Moment Trainer bei Holstein Kiel, déi aktuell nach ëm den Opstig fir an d'1. Bundesliga spillen. Hie war 2017 mat Kiel an déi 2. Bundesliga opgestigen a spillt direkt a senger éischter Saison an der 2. Liga mat uewe bäi.