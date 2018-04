© AFP

DFB Pokal

(1:2)Déi éischt 15 Minutte vum Match haten et wierklech a sech. Schonn no 3 Minutte féiert e Fräistouss vun de Bayern zum 1:0. De Leno konnt nach den éischte Schoss vum Müller ofwieren, ma de Ball flitt direkt a Richtung Martinez, deen e riets am Eck ënnerbrénge kann. No der Paus dunn koum d'Korrektioun. De Lewandowski war nach nom Schoss vum Martinez um Ball an huet, esou datt him de Gol wuel opgeschriwwe gouf. 6 Minutte méi spéit hat de Ribery iwwer lénks ze vill Plaz a setzt sech direkt géint zwee Verteideger duerch, dono pass op den zweete Potto an déi Chance léisst de Lewandowski sech net huelen.Den éischte Gol fir Leverkusen ass dunn no 16 Minutte gefall. Den Hummels kann de Fräistouss vum Brand net richteg klären, de Schoss vum Havertz gouf du vum Boateng geblockt, ma dee Ball ass ideal geflunn, fir datt de Lars Bender de Ball präzis mam Kapp an de laangen Eck konnt leeën. Am Recht vun den éischte 45 Minutte sollt da weider kee Gol méi falen, och wa béid Ekippen sech ëmmer nees klenger a gréisser Chance konnten erausspillen.Kuerz no der Paus huet Leverkusen eng gutt Chance op den Ausgläich, ma si kruten de Ball net am Netz ënner. Quasi am Géigenugrëff maachen d'Bayern et besser. Den Tah léisst dem Müller ze vill Plaz, dat gesäit den Thiago a spillt den däitschen Nationalspiller am 16 Meter un. Dee léist sech dës Chance net huelen a markéiert den 3:1.No enger voller Stonn de 4:1. De Ribery huet am Konter de gudde Bléck fir de Robben a spillt de Ball an d'Schëttstell. De Robben huet am 1 géint 1 dann nach de Bléck fir den Thiago, dee vu bausse koum a leet de Ball of. Den Thiago zitt an d'Mëtt a markéiert de Gol. Wat nach bei der Situatioun ze kläre bleift ass, ob den Thiago bei der Pass vum Robben net knapp am Abseits gestanen hätt. 3 Minutte méi spéit spillt Bayern nees séier. De Ribery hëlt op der Säit de Rafinha mat. Dee leet de Ball schéin no hannen op de Robben, deen ofzitt. Am 5 Meter steet nach de Müller, deen dem Ball nach eng aner Direktioun gëtt an esou de 5:1 markéiert.Verkierze konnt no 72 Minutten no engem Fräistouss de Bailey. Hien huet de Ball propper iwwer d'Mauer kritt an dann ass de Ball direkt nieft de Potto eragaangen. Den Ulreich huet de Ball wuel nach liicht touchéiert, hat awer keng Chance, deen ze halen. Ma d'Bayern ware selwer awer och nach net fäerdeg. No engem Fräistouss aus dem Mëttelfeld an d'Déift ass de Müller bei engem 1 géint 1 géint den Henrichs de Gewënner a léist dem Leno bei sengem drëtte Gol vum Match nees keng Chance.Um Mëttwoch spillt Schalke nach doheem géint Frankfurt.

Coupe de France

D'Spiller vun Les Herbiers feieren den 1:0. © AFP

An der Halleffinall vun den Drëttligiste konnt Les Herbiers no 28 Minutten a Féierung goen. De Bongongui konnt sech gutt op der rietser Säit duerchsetzen an huet dono de Ball schéin an d'Mëtt geflankt. Do koum den David mat Tempo a grätscht op 6 Meter an de Ball eran a markéiert esou d'Féierung fir d'Heemekipp. Mat deem Score ass et dann och an d'Paus gaangen.

Jupiler League an der Belsch

(0:0)An der Grupp ëm de belsche Champion huet den 3. doheem géint de 5. gespillt. An dësem Match konnt sech keng vun den Ekippen duerchsetzen oder op d'mannst ee Gol markéieren, esou datt et bei engem 0:0 bliwwen ass.(0:1)No 37 Minutten huet de Rakovsky am Gol vu Lierse an Teamkolleg vumeng éischte Kéier missten hannert sech gräifen, nodeem de Bongonda fir Waregem markéiere konnt. Nom Säitewiessel dunn zwee séier Goler. Den Harabaoui trëfft no 53 Minutte vum Punkt an 2 Minutte méi spéit dann nach eng Kéier. Domadder ware Waregem um gudde Wee, fir hei 3 Punkte mat Heem ze huelen. No 67 Minutte markéiert den Harbaoui dunn nach säin Hattrick. E bësse Kosmetik da vum Janssens an der 83. Minutt, deen op 1:4 verkierzt.(1:1)Ouni de Lëtzebuergerkonnt Waasland Beveren sech en 1:1 géint Royal Excel Mouscron erausspillen, dat no engem Gol vum Verstraete an der 11. Minutt fir Waasland Beveren an dem Jelavic no 36 Minutten. Obwuel d'Equipe vum Laurent Jans no 74 Minutten e Mann méi um Terrain haten, ass hinnen en zweete Gol net gelongen.(2:0)Am drëtte Match vun der "Europa League Gruppe" kann sech Kortrijk doheem 2:1 duerchsetzen, dat no deem si an der Paus mat 2:0 no 2 Eelefmeter vir waren.