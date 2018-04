Eng grouss Passioun an ee grousst Zil

D’Jessica wollt professionell Bodybuilding/Fitness-Bikini-Athletin ginn.

En Zil, wat nëmmen duerch extrem vill Aarbecht ze erreechen ass. D’Athletin vu Greiweldeng huet hire ganzen Alldag dem Sport dediéiert an huet sech konstant verbessert.

Leschte Weekend war et dunn endlech esou wäit. D'Jessica Costa gewënnt an Irland d‘Muscle Contest Competitioun a ka sech als éischt Lëtzebuergerin d’IFBB-Bikin-Pro-Cart sécheren an huet elo de Status vun enger professioneller Bodybuilding/Fitness-Athletin.





Interview mam Jessica Costa (17.04.2018) D'Jessica Costa huet nom Gewënn vum Contest een Interview ginn a war immens glécklech iwwer hir Victoire.