En Dënschdeg hat de Gilles Muller et am zweeten Tour vum ATP-Masters 1000 zu Monte Carlo mat der Nummer 4 vun der Welt, dem Alexander Zverev ze dinn. An der Ufanksphas vun der Partie huet de Gilles Muller gutt gespillt a konnt säi Service mat Erfolleg duerchbréngen, ma beim Stand vun 3:3 huet de jonken Däitschen dem Lëtzebuerger de Service konnten ofhuelen, fir mat 4:3 a Féierung ze goen. Ma do koum eng ganz staark Reaktioun vum Lëtzebuerger Sportler vum Joer. Hie konnt nämlech direkt ee Re-break realiséieren, fir auszegläichen. Uschléissend hat hie bei eegenem Service guer keng Problemer fir d'Féierung ze iwwerhuelen. Bei Service-Zverev huet hien dunn d'Nerve behalen a konnt säin éischte Sazball notzen, fir den éischte Saz ze gewannen, dat mat 6:4. Virun allem mat Stoppbäll huet hien den Zverev ëmmer nees viru Problemer gestallt.Den Ufank vum zweete Saz huet dunn awer alles aneschters ewéi positiv ugefaangen. Den Zverev konnt direkt ee Break realiséieren an och säin eegene Service duerchbréngen, fir mat 2:0 dovun ze zéien. Beim uschléissende Jeu konnt de Lëtzebuerger dunn zwee Breakbäll ofwieren a konnt op 1:2 verkierzen.Beim Stand vu 5:3 konnt den Zverev e weidere Break vum Gilles Muller erzwéngen an esou de Saz mat 6:3 gewannen. Esou stoung et no 2 Sätz 1:1 an et huet en drëtten an decisive Saz gespillt ginn.Dem Gilles Muller war et am éischte Jeu vum drëtte Saz bal gelongen, fir den Zverev ze breaken. Well dat awer net gelongen ass, an dem Däitschen dono e Break géint de Lëtzebuerger gelongen ass, goung den Zverev mat 2:0 a Féierung. Dann de leschten Opschlag vum Gilles Muller, beim Stand vun 2:5 aus der Siicht vum Lëtzebuerger, konnt den Zverev den zweete Break vun dësem Saz erreechen an esou de Saz mat 6:2 an och de Match fir sech entscheeden.Um Rand vum Match bleift z'erwähnen, datt ee Spectateur sech zimlech opgefouert huet, vum Arbitter e puer Mol zu Rou gebiede gouf, an och d'Spiller a Persoun vum Gilles Muller sech bei den offiziellen iwwert hie beschwéiert hunn.