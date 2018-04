Aus verständlechem Grond spillt déi fréier Nummer 1 vun der Welt aktuell keen Tennis méi. Dat huet zu Konsequenz, datt si bal all hir Punkten an der Weltranglëscht an de leschte Méint verluer huet. Esou kënnt et, datt si aktuell op der Plaz 449 mat 75 Punkte gelëscht ass a steet domadder 1 Plaz virum Eleonora Molinaro, mat där si punktgläich ass.