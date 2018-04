REPLAY - De leschte Cyclissem-Video nach eemol kucken

La Flèche Wallonne (18.04.2018) ...

Am Cyclissem steet haut mat der Flèche Wallonne den zweeten Ardenneklassiker um Programm.Mam Bob Jungels an dem Ben Gastauer ginn um Mëttwoch zwee Lëtzebuerger mat un den Depart vum zweeten Ardenneklassiker, der Flèche Wallonne. Et geet iwwer 198,5 Kilometer. Arrivée ass an der legendärer Mur de Huy, déi d'Coureuren dräi mol mussen erop fueren. Ee vun de grousse Favoritten ass den Alejandro Valverde.Et sinn iwwregens 10 Joer hir, dass e Kim Kirchen d'Flèche Wallonne zu senge Gonschten entscheet hat.Och d'Damme sinn um Mëttwoch am Asaz. Si fueren iwwer 118.5 Kilometer a mussen zwee mol de Mur de Huy erop. Mat um Depart ass d'Chantal Hoffmann.



Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen



Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun : 15h00

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 17h00



E Samschdeg steet da mat Léck-Baaschtnech-Léck dee leschten Ardenneklassiker um Programm.