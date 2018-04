Dëse Samschdeg gëtt déi 3. an entscheedend Finall tëscht Diddeleng an Houwald zu Diddeleng gespillt. RTL.lu weist de Match vun den Hären am Livestream.

Hei fannt Dir de Livestream vu 17.00 Auer un.



D'Finall ëm de Meeschtertitel am Dëschtennis gëtt am Modus Best-of-three gespillt.



Déi éischte Finall konnt Diddeleng mat 5:0 géint Houwald fir sech entscheeden. Déi zweet Finall huet Houwald géint Diddeleng an engem Krimi mat 4:5 gewonnen.



Déi 3. an entscheedend Finall steigt dann de Samschden 21. Abrëll ab 17.00 Auer an der Annexe Alliance vum Lycée Nic Biever zu Diddeleng.



NEWS: Diddeleng wënnt kloer mat 5:0 géint den Houwald

NEWS: Houwald wënnt Krimi géint Diddeleng