Am éischte Match ass Diddeleng op Péiteng getraff. An do ass de Match zimlech ausgeglach lassgaangen, esou dat et no 20 Minutten 9:8 fir Péiteng stoung. An de Minutten dono huet Péiteng awer, aus enger stabiler Defense eraus, den Diddelenger d'Liewe schwéier gemaach. De Golkipp vu Péiteng konnt mat e puer gudde Paraden op sech opmierksam maachen an déi Péitenger konnte kuerz virun der Paus op 13:10 erhéijen. Mee mat 2 Goler a kuerzer Zäit konnt den HB Diddeleng nach virun der Paus op 12:13 verkierzen a mat deem Resultat ass et dunn an d'Paus gaangen.An och an der zweeter Halschent sollt et net manner spannend bleiwen. Béid Golkipper konnte schéi Parade weisen a keng Ekipp huet déi aner dovun zéie gelooss an no 45 Minutten stoung et 18:18. 10 Minutte viru Schluss waren et dunn awer déi Péitenger déi sech nees Virsprong vun 2 Goler konnten erspillen. Mee kuerz dono war dëse Virsprong erëm fort an et stoung nees gläich an et ass weider enorm spannend bliwwen. Kuerz viru Schluss waren et erëm déi staark Péitenger déi sech mat 2 Goler konnten ofsetzen.Schlussendlech packen déi Péitenger dann och d'Sensatioun a stinn no enger 25:23-Victoire an der Finall vun der Coupe de Luxembourg.