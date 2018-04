Gréiwemaacher - Déifferdeng © Joé Haas

Hueschtert (ND) - US Esch (ND) 2:1 (0:0, 1:1)

Hueschtert konnt sech an den éischte 45 Minutten eng Chance no där anerer erausspillen mee huet et net färdeg bruecht de Ball eemol am Gol ënner ze bréngen. Fir d'Gäscht ass et esou mat engem schmeechelhaften 0:0 an d'Paus gaangen well si haten ausser engem harmlosen Wäitschoss keng Golchancen.Kuerz no der Paus konnt sech Hueschtert dann awer endlech belounen an huet an der 52. Minutt den 1:0 geschoss. De Stumpf huet de Ball vu lénks stramm a flaach an d'Mëtt geflankt an do konnt den Desevic de Ball aus 5 Meter ënnert d'Lat knuppen. No 63 Minutten dann awer de ganz iwwerraschenden Ausgläich. No enger Flank vu lénks huet de Medri de Ball an de Gol gekäppt.Mat engem 1:1 ass et dann an d'Verlängerung gaangen an do konnt Hueschtert an der 103. Minutt den 2:1 schéissen. No enger Pass vum Bouchtibti op den Dervisevic, huet deen de Ball op de Mura verlängert an deen huet mat engem flaache Schoss dem Golkipp keng Chance gelooss.

Péiteng (ND) - Racing (ND) 1:2 (1:2)

No 12 Minutten sinn d'Gäscht vum Racing duerch e Gol vum Nationalspiller Da Mota mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem Ballverloscht, krut den Da Mota de Ball zougespillt, ass alleng op de Gol gaangen an huet de Ball an de Filet geschoss. An engem zimlech haart gefouerte Match vun deenen 2 Ekippen, konnt Péiteng no 31 Minutten awer op 1:1 ausgläichen. De Schreiner huet an d'Mëtt geflankt, de Banza huet de Ball mam Fouss erofgeholl an an de Gol geschoss. Allerdéngs hätt de Gol duerch en ze héije Fouss net dierfen zielen. 7 Minutten dono konnt de Racing awer nees markéieren. E Fräistouss koum op den zweete Potto, de Nakache käppt de Ball nees zeréck op den éischte Potto an do huet de Nyssen de Ball just nach missen iwwert d'Linn drécken.Och déi zweet Halschent war kee schéine Match an déi Péitenger hunn ëmmer nees probéiert en Eelefmeter fir sech gepaff ze kréien. Trotzallem sinn déi Péitenger awer gutt aus der Kabinn komm mee richteg geféierlech sinn se virum Racinger Gol net ginn. Zum Schluss hunn se nach eng kéier alles no vir gehäit an hunn et probéiert mee et ass awer net duer gaangen fir nach auszegläichen.

Gréiwemaacher (EP) - Déifferdeng (ND) 0:1 (0:0)

© Joé Haas

Schonn no der éischter Halschent hunn déi Maacher hir Spectateuren iwwerrascht a sinn mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. An den éischte Minutten waren et déi Déifferdenger déi méi Drock op de Maacher Gol gemach hunn mee an de Minutten dono hunn och d'Haushären sech net verstoppt a konnten sech vereenzelt Golchancen erausspillen.Déi Déifferdenger koumen awer vill méi staark aus de Kabinnen a konnten sech direkt e puer Golchancen erausspillen. Duerch e gléckleche Gol konnten se dann an der 72. Minutt och den 1:0 schéissen. De Bastos wollt e Ball an d'Mëtt flanken mee iergendswei ass déi awer am Gol gelant. Wahrscheinlech gouf de Ball vun engem Maacher Spiller ofgefälscht.

Wooltz (EP) - Rodange (ND) 3:2 (1:2)

© Yannick Zuidberg

Et huet net laang gedauert bis et déi éischte Kéier am Norde vum Land gerabbelt huet. Schonn no 3 Minutten sinn d'Haushären a Féierung gaangen. De Verbist krut e Ball genau an de Laf gespillt an alleng virum Goedert ass de Wëltzer äiskal bliwwen. An de Minutten dono ass Wooltz déi däitlech besser Ekipp bliwwen. Rodange huet vill Feeler gemaach a konnt sech keng Golchancen erausspillen. Bis déi 27. Minutt wéi den Hornuss aus dem Näischt eraus den 1:1 schéisse konnt. Eng Flank vum Planel huet de Menaï mam Kapp op den Hornuss opgeluecht an deen huet de Ball wonnerschéin an de Wénkel geschoss. Ronn 10 Minutten dono dann de nächste Réckschlag fir Wooltz: De Reiser huet den De Sousa vun de Been geholl an et ass Eelefmeter ginn an deen huet den Tape ouni Problemer am Gol ënnerbruecht.An den zweete 45 Minutten konnten déi Wëltzer sech awer belounen a konnten de Match nees dréinen. An der 65. Minutt konnt de Mendes de Ball aus 11 Meter mam Ausserëss an de Gol schéissen. Nëmmen 3 Minutte méi spéit dann d'Féierung: Eng wäit Flank op den zweete Potto konnt de Verbist am Gol ënnerbréngen. Dono huet Rodange nach eng kéier alles no vir gehäit mee et sollt net méi duergoen.