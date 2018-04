© afp

DFB-Pokal

No den éischte 45 Minutten stoung et tëscht Schalke a Frankfurt 0:0. Et war net esou spektakulär wéi de Match um Dënschdeg a vill Golchancen kruten d'Spectateuren an der Veltins-Arena net ze gesinn. No 30 Minutten goufen et am ganzen 2 Golschëss mee an der 32. Minutt dann awer déi gréisst fir Schalke. No enger Flank vum Goretzka kënnt de Ball eraus bei de Caligiuri an deem säin ofgefälschte Schoss ass just laanscht de Potto gerullt. De Hradecky war schonn am aneren Eck. Den uschléissende Korner konnt de Burgstaller op de Gol käppen mee de Hradecky konnt ganz staark paréieren.An der 75. Minutt kann de Jovic Frankfurt erléisen a schéisst den 1:0. No engem Korner huet de Jovic de Ball mat der Hack am Gol ënnerbruecht. An der 81. Minutt huet de Fernandes vu Frankfurt no engem haarde Foul an no 33 Sekonnen um Terrain déi glaat rout Kaart gesinn. An der Nospillzäit louch de Ball am Frankfurter Gol mee den Arbitter huet op Handspill entscheed an de Gol net ziele gelooss. Schalke huet alles no vir gehait mee et sollt net méi zum 1:1 kommen a Frankfurt fiert nieft de Bayern op Berlin.Soumat spillt de Niko Kovac mat Frankfurt an der Finall géint säin zukünftege Veräin Bayern München.Um Dënschdeg waren et io schonn d'Bayern déi sech an engem spektakuläre Match mat 6:2 géint Leverkusen duerchsetze konnten a soumat och an der Finall vum DFB-Pokal stinn.

Coupe de France

A Frankräich gouf um Mëttwoch de Géigner vum Drëttligist Les Herbiers an der Coupe de France gesicht. An dëser zweeter Halleffinall huet sech de PSG mat hirem Starensemble géint Caen awer zimlech schwéier gedoen a gewënnt mat 3:1. An der 25. Minutt konnt de jonken Mbappé seng Farwen mat 1:0 a Féierung bréngen. Dem Cavani ass e Schoss messgléckt mee de Fransous war do an huet de Ball just missen an de Gol drécken. No 43 Minutten konnt den Underdog awer ausgläichen. Den Diomandé huet aus 25 Meter einfach mol mam Ausserëss ofgezunn a konnt domadder den Trapp iwwerraschen. No 81 Minutten dann den 2:1 fir de Favorit: De Cavani gëtt op lénks geschéckt, huet an d'Mëtt op den Mbappé ginn an dee schéisst an de Gol. An der 95. Minutt konnt den Nkunku dann nach den 3:1 schéissen.