Nodeems déi Escher den éischte Match dach däitlech mat 80:64 fir sech entscheede konnten, waren et am zweete Match déi Steeseler déi mat 76:70 gewanne konnten. Dëst Joer ginn d'Halleffinallen fir d'éischte kéier am Best-of-5 Modus gespillt a soumat konnt um Mëttwoch nach keng Entscheedung falen.Schonn nom éischte Véierel haten konnte sech déi Steeseler e grousse Virsprong erausspillen. Nodeems de Basket Esch dësen verschlof huet stoung et 23:9 fir d'Amicale. Dono hu sech déi Escher awer erkritt a konnten de Match ausgeglach gestalten. Em 1 Punkt konnten se hire Réckstand verkierzen an et ass mat engem 41:28 an d'Paus gaangen. Nodeems déi Steeseler nom drëtte Véierel nees mat 14 Punkten a Féierung waren, huet de Basket Esch am leschte Véierel nach eng kéier alles probéiert a sinn och nach eng Kéier ganz no erukomm mee déi Steesel wannen schlussendlech ganz knapps mat 82:79 géint Esch.