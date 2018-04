D'Lëtzebuerger Fed-Cup-Team huet e Mëttwoch d'Optaktrenconter géint Bosnien-Herzegowina mat 2:1 gewonnen.



D'Eléonora Molinaro (WTA 450) hat den 1. Simpel géint d'Jelena Simic (WTA 567) mat 2:6 a 4:6 verluer. D'Mandy Minella (WTA 299) konnt dunn hiren Eenzelmatch an 3 Sätz mat 5:7, 7:5 a 6:1 géint d'Dea Herdzelas (WTA 410) gewannen an zum wichtegen 1:1 ausgläichen.



D'Entscheedung ass dunn am ofschléissenden Dubbel gefall. Do konnte Molinaro a Minella mat 7:5 a 6:3 den entscheedenden 2. Punkt fir d'Lëtzebuerger Team erspillen.



En Donneschdeg heescht de Géigner Norwegen.