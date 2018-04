© FLTT

Den Ament ass d'Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp zu Athen am Europa/Afrika Grupp 2 am Asaz. No der 3:0-Victoire vun der Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp e Mëttwoch géing Bosnien-Herzegowina hunn d'Minella a Co en Donneschdeg och kloer géint Norwegen gewonnen.D'Eléonora Molinaro konnt sech am éischte Simple vum Dag an 2 Sätz mat 6:0 a 6:3 géint d'Astrid Brune aus Norwegen duerchsetzen.Am zweete Simple huet d'Mandy Minella (WTA-299) an 3 Sätz mat 4:6, 6:3 a 6:3 géint d'Malene Helgo (WTA-733) gewonnen.Am Dubbel haten d'Tiffany Cornelius an d'Claudine Schaul och keng Problemer. Si wannen an 2 Sätz mat 7:5 a 6:1 géint d'Koppel Lilly Haseth an d'Malene Helgo.Den nächste Géigner vun de Lëtzebuergerinnen ass Israel.