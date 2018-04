© RTL Radio Lëtzebuerg / Serge Olmo

En Donneschdeg den Owend huet Dikrech ouni gréisser Problemer géint Schëffleng gewonnen a sech esou fir d'Finall an der Coupe de Luxembourg qualifizéiert.Den zweete Finalist vun der Coupe de Luxembourg am Dammenhandball gëtt en Donneschdeg den Owend um 20.45 Auer an der Partie tëscht dem HB Diddeleng a Käerjeng gesicht.D'Finall gëtt e Sonndeg um 18 Auer an der Coque gespillt.

Schëffleng - Dikrech 20:29

Dikrech ass en Donneschdeg den Owend senger Favoritteroll géint Schëffleng gerecht ginn. D'Damme vum Chev sinn dann och direkt besser an de Match gestart a konnte sech an den éischten 8 Minutten ee 6:0-Avantage erausspillen. No 9 Minutten a 26 Sekonnen ass de Schëfflengerinnen den éischte Gol gelongen, sou datt et deen Ament 1:6 stoung. Si hunn du besser an d'Partie fonnt a sou loung de Réckstand no 23 Minutten nëmmen nach bei 3 Goler an et stoung 8:11. Dikrech hat awer weiderhin de Match ënner Kontroll. Mat engem 14:11 fir Dikrech ass et an d'Paus gaangen.No der Paus konnt Schëffleng de Réckstand op 2 Goler verkierzen, méi no huet Dikrech de Géigner an der Coque awer net erukomme gelooss. De Chev huet duerno nämlech den Tempo erhéicht, konnt sech kloer ofsetzen, sou datt et no 43 Minutten 21:13 stoung. D'Ekipp aus dem Norden huet de Virsprong bis zum Schluss geréiert a wënnt um Enn mat 29:20 a steet e Sonndeg an der Finall vun der Coupe de Luxembourg.