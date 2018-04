© Guy Seyler / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Halleffinallen am Basketchampionnat ginn dëst Joer fir d'éischte Kéier am Modus Best-of-Five gespillt. D'Etzella Ettelbréck huet et fäerdegbruecht sech no 3 Matcher fir d'Finall ze qualifizéieren. An der éischter Halleffinall haten déi Ettelbrécker mat 114:95 gewonnen an der zweeter Halleffinall gouf et eng 87:64-Victoire an en Donneschdeg den Owend war een an der 3. Partie de Musel Pikes mat 119:103 iwwerleeën.Am éischte Véierel war d'Partie tëscht der Etzella Ettelbréck an de Musel Pikes ausgeglach. An esou stoung et no den éischten 10 Minutten 29:26 fir d'Etzella. Am zweete Véierel huet d'Lokalformatioun dunn awer nees gewisen, datt een déi besser Ekipp ass. Si hunn de Ball besser an den eegene Reien dréie gelooss, waren am Rebound staark an hunn hir Schëss getraff, sou datt ee sech bis d'Paus ee Virsprong vun 13 Punkten erausspille konnt an et stoung 58:45.D'Musel Pikes wollte sech awer nach net geschloe ginn an hu gekämpft. Der Ekipp vum Frank Baum ass et dann och gelongen, de Réckstand am drëtte Véierel ze verkierzen. Virun de leschten 10 Minutte loung een nëmmen nach mat 78:87 am Réckstand.Vun der 24. Minutt un, hunn d'Spiller vun de Pikes ouni d'Rotschléi vun hirem Coach missen eenz ginn, well et gouf eng Faut technique fir d'Miseler Bänk, déi krut de Frank Baum opgeschriwwen a well hie schonn eng Faute technique aus der éischter Hallschent hat, gouf hien aus der Hal geschéckt.An de leschten 10 Minutten hunn d'Musel Pikes weider probéiert dogéint ze halen a konnten de Réckstand nach eng Kéier op 7 Punkte verkierzen, ma d'Etzella huet sech dës Victoire net méi huele gelooss a gewënnt um Enn däitlech mat 119:103 a steet domadder an der Finall vum Championnat.Am beschte getraff hu bei der Etzella: Gutenkauf 35 Punkten, Barden 25 Punkten, Mc Nutt 23 Punkten.Am beschte getraff hu bei de Musel Pikes: Bellot-Green 31 Punkten, Gulley mat 23 Punkten, Welter mat 17 Punkten.Den zweete Finalist steet nach net fest. Tëscht der Amicale Steesel an dem Basket Esch steet et an der Best-of-Five-Serie 2:1 fir d'Amicale. E Samschdeg den Owend um 20.30 Auer gëtt déi 4. Halleffinall tëscht béide Veräiner gespillt.