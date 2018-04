© AFP

Şenol Güneş, bu gece hastanede kontrol amaçlı olarak müşahede altında tutulacak. pic.twitter.com/UmDQqU3Ft5 — Spor Arena (@sporarena) April 19, 2018

Nom 2:2 tëscht Fenerbahce a Besiktas am Allersmatch vun den Halleffinallen an der Coupe am tierkesche Futtball, sollt en Donneschdeg den Owend de Retourmatch gespillt ginn. No 57 Minutten ass de Match beim Tëschestand vun 0:0 awer ofgebrach ginn. De Grond waren Ausschreidungen ënnert de Spectateuren.Vun Ufank u war den Derby chaotesch. D'Leit am Stadion hunn ëmmer nees Briqueten, Mënz a Fläschen op den Terrain gehäit. Bei engem Korner ass de Quaresma vun engem Port-clé um Kapp getraff ginn.An der 57. Minutt ass dunn den Trainer vu Besiktas Istanbul vun engem Géigestand um Kapp getraff ginn. De 65 Joer ale Senol Günel huet musse behandelt ginn a gouf an d'Klinik ageliwwert. Medien no soll seng Wonn um Kapp mat e puer Stéch gebutt gi sinn.No der Zeen mam Trainer hat den Arbitter d'Partie fir 20 Minutten ënnerbrach, fir ze kucken ob sech d'Spectateuren nees géinge berouegen, ma dat war net de Fall, sou datt den Arbitter de Match net méi ugepaff huet.Ob de Match widderholl gëtt, steet nach net fest. Wahrscheinlech ass, dass wäert d'Partie um gréngen Dësch wäert decidéiert ginn.