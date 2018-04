D'Livestreame gi vun FLH TV realiséiert.

Programm Samschdeg

13h45: Coupe U14 Jongen

HB Diddeleng vs. HC Bierchem



15h30: Coupe FLH Hären

Handball Esch 2 vs. HB Diddeleng 2



17h30: Coupe U17 Jongen

HC Bierchem vs. Handball Esch



20h15: Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hären

HB Péiteng vs. HC Bierchem





Programm Sonndeg

14h00: Coupe U12 Mixte

Red Boys Diff vs. HC Bierchem



15h45 Coupe FLH Dammen

HB Diddeleng 2 vs. HB Käerjeng 2



18h00: Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dammen

Chev Dikrech vs. HB Diddeleng





D'Finallen an der FLH Coupe bei den Dammen an den Hären, an d'Finalle vun den U12 Mixte, den U14 an U17 Jongen ginn och live gestreamt (ouni Kommentar)