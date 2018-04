An den Halleffinalle vun der Coupe sti sech Wolz an Hueschtert géigeniwwer an de Stater Racing kritt Besuch vun Déifferdeng 03.

© Serge Olmo

E Freideg de Mëtteg war zu Monnerech den Tirage vun den Halleffinalle an der Coupe de Luxembourg am Futtball. Wolz aus der Éierepromotioun hat sech e Mëttwoch den Owend no enger gudder kämpferescher Leeschtung mat 3:2 géint Rodange aus der BGL Ligue behaapt an ass domat déi lescht Ekipp aus der Éierepromotioun, déi nach dobäi ass. Den zweete Vertrieder, den CS Gréiwemaacher huet sech nämlech mat 0:1 géint Déifferdeng misse geschloe ginn. Och an der Halleffinall stinn Hueschtert an de Stater Racing. Hueschtert konnt sech no Verlängerung géint d'US Esch behaapten an de Racing huet d'Union Titus Péiteng eliminéiert.Wolz - HueschtertRacing - DéifferdengWolz a Racing hunn Heemrecht a kréie Besuch vun Hueschtert, respektiv Déifferdeng. Normalerweis ginn dës Matcher den 9. Mee gespillt.