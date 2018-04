© FLTT

D'Lëtzebuerger Tennis-Fed-Cup-Ekipp ass den Ament zu Athen a Griichenland am Asaz. No de Victoirë géint Bosnien-Herzegowina an Norwegen, hu sech d'Mandy Minella, d'Eléonora Molinaro, d'Claudine Schaul, d'Anne Kremer an d'Tiffany Cornelius e Freideg mat 1:2 géint Israel misse geschloe ginn.D'Eléonora Molinaro (WTA-450) huet den éischte Simple e Freideg an 3 Sätz mat 7:6, 2:6 an 6:3 géint d'Vlada Ekshibarova (WTA-417).Am Dubbel haten d'Claudine Schaul an d'Mandy Minella dunn och keng Chance géint d'Koppel Glushko/Glushko an hu mat 5:7 an 2:6 verluer.Duerch dës Resultater stinn d'Lëtzebuergerinnen am Poule B an der Europa/Afrika Grupp 2 um Enn op der éischter Plaz a spillen e Samschdeg am Barragematch géint Dänemark, si sinn op déi zweete Plaz an der Poule A komm.D'Partien tëscht Lëtzebuerg an Dänemark fänken e Samschdeg de Moien um 10 Auer un.