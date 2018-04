© AFP (Archiv)

D'Arminia Bielefeld, d'Ekipp vum Jeff Saibene, ass e Freideg den Owend an der zweeter däitscher Bundesliga net iwwert een 0:0-Remis zu Braunschweig erauskomm.Béid Ekippen hu sech eng animéiert Partie geliwwert. An der éischter Hallschent waren d'Haushären méi aktiv an haten déi besser Chancen, ma se konnten trotzdem kee Gol markéieren. Bielefeld huet et un den néidegen Iddien am Spill no vir gefeelt. No der Paus huet d'Ekipp vum Jeff Saibene ee ganz anert Gesiicht gewisen a war wéi ausgewiesselt. D'Gäscht hunn elo konsequent de Wee an d'Spëtzt gesicht a sech Chancen erausgespillt. De Voglsammer (54./65.) an de Kerschbaumer (60.) konnten allerdéngs kee Profit aus hire Chancen zéien. An der 81. Minutt huet de Schütz de Ball no engem Fräistouss widdert d'Lat gesat.Um Enn ass kenger Ekipp den decisive Gol gelongen an de Match ass mat engem 0:0 op en Enn gaangen. An der provisorescher Tabell steet Bielefeld op der 5. Plaz mat 44 Punkten. Holstein Kiel op der Barrageplaz huet mat engem Match manner 49 Punkten um Konto. Braunschweig muss oppassen, fir net an den Tabellekeller ze rutschen. Mat 39 Punkten hu si nëmme méi 2 Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz.

Bundesliga

An der däitscher Bundesliga huet Gladbach sech e Freideg den Owend souverän mat 3:0 géint Wolfsburg behaapt.Direkt mat der éischter Chance am Match ass d'Borussia mat 1:0 a Féierung gaangen. De Stindl war an der 8. Minutt eleng virum Casteels opgedaucht an hat de Ball äiskal an de kuerzen Eck gesat. Duerno hunn d'Haushären den Toun an der Partie uginn an haten alles am Grëff. An der 35. Minutt konnt d'Ekipp vum Hecking dann och d'Féierung op 2:0 erhéijen. An der 35. Minutt konnt de Casteels e Schoss vum Hofmann net paréieren, sou datt de Rafael un de Ball komm ass an de Gol markéiere konnt. Sekonne virun der Paus huet de Kram mat engem Fräistouss fir den 3:0 gesuergt.No der Paus huet d'Gladbach et méi roueg ugoe gelooss, ma war awer ëmmer nees geféierlech a war dem 4. Gol méi no, wéi Wolfsburg dem éischten. Kenger Ekipp ass awer méi ee Gol gegléckt, sou datt Gladbach mat 3:0 géint Wolfsburg gewënnt.Duerch dës Victoire huet d'Gladbach weiderhi Chancen, sech fir dat internationaalt Geschäft ze qualifizéieren. Wolfsburg riskéiert nom 31. Spilldag op der Relegatiounsplaz ze stoen.