FLTT-Kongress 2018 / Reportage Rich Simon



De Comité Directeur gouf e Freideg den Owend confirméiert, dat heescht, dass den André Hartmann och an den nächste Joren un der Spëtzt vum 2 gréisste Sportverband hei zu Lëtzebuerg steet.

A sengem Réckbléck op 2017 huet hie vun engem a sportlecher Siicht superlativem Joer geschwat. Mam Highlight den Ekippen-Europameeschterschaften an der Coque am September. Op sportlechem, organisatoreschem a finanziellem Plang an awer och wat de Nation Branding ugeet, wär d'EM een Highlight gewiescht, sou den André Hartmann.

Den André Hartmann huet nach betount, dass ouni déi 200 Benevolen déi EM net hätt kéinten organiséiert ginn. De President huet och nach ënnerstrach, dass d'Europameeschterschaft mat finanziellem Benefice konnt ofgeschloss ginn.

Enttäuscht huet den André Hartmann sech awer mat der Zesummenaarbecht mat der Coque gewisen. An déi och schaarf a senger Ried kritiséiert huet. D'Coque misst endlech agesinn, datt d'Infrastruktur um Kierchbierg gebaut ginn ass, fir déi regulär an ausseruerdentlech Aktivitéite vun de Sportveräiner ze garantéieren an net fir sech domadder iwwerdriwwen an ongerechtfäerdegt Recetten ze verschafen, sou de Mann un der Spëtzt vun der FLTT.

Luef gouf et do dergéint vum André Hartmann fir de Sportsministère.

De André Hartmann an och déi anere Membere vum Comité Directeur goufen unanime nees fir 2 Joer un d'Spëtzt vun der FLTT gewielt. Fir de President ass et schonns dat 11. Mandat.