2019 spillt d'Lëtzebuerger Fed-Cup-Ekipp weiderhin an der Europa/Afrika Grupp II.D'Mandy Minella, d'Eleonora Molinaro, d'Claudine Schaul, d'Tiffany Cornelius an d'Anne Kremer hunn um Samschdeg am decisive Playoff-Match mat 1:2 géint Griichenland verluer. D'Eléonora Molinaro hat d'Lëtzebuerger Ekipp mat 1:0 a Féierung bruecht, duerno hat d'Mandy Minella hire Simple kloer verluer. Am decisiven Dubbel hunn d'Eléonora Molinaro an d'Mandy Minella sech um Enn misse mat 6:3, 2:6 an 4:6 géint déi griichesch Koppel geschloe ginn.

Den Iwwerbléck vun de Partien

Den éischte Simple hat déi 17 Joer jonk Eléonora Molinaro no enger staarker Leeschtung an 3 Sätz mat 6:3, 3:6 an 6:4 géint d'Valentini Grammatikopoulou gewonnen. D'Griichin steet an der Weltranglëscht op Plaz 171, d'Lëtzebuergerin ass d'Nummer 450.

Am zweete Simple hat d'Mandy Minella keng Chance géint d'Maria Sakkari. D'Lëtzebuergerin (WTA-299) huet kloer an 2 Sätz mat 0:6 an 1:6 géint d'Nummer 49 op der Welt verluer.



Am Dubbel hunn d'Eléonora Molinaro an d'Mandy Minella an 3 Sätz mat 6:3, 2:6 an 4:6 géint d'Koppel Valentini Grammatikopoulou / Maria Sakkari verluer.