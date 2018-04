© AFP (Archivbild)

Den däitsche Champion Bayern München huet mat 3:0 zu Hannover gewonnen.Frankfurt huet géint d'Hertha vu Berlin 0:3 verluer a wichteg Punkten an der Course ëm dat internationaalt Geschäft leie gelooss.Stuttgart huet 2:0 géint Bremen gewonnen.

Frankfurt - Hertha BSC Berlin 0:3

Keng Chance hat Frankfurt um 31. Spilldag géint d'Hertha BSC Berlin. D'Goler fir d'Gäscht hunn an der 58. Minutt de Selke per Eelefmeter, de Lecki an der 77. Minutt an den Esswein an der Nospillzäit geschoss.An der 79. Minutt hat de Frankfurter Hasebe déi rout Kaart gewise kritt.

Hannover - Bayern München 0:3

Bayern München hat bei Hannover an der éischter Hallschent méi vun der Partie a konnt sech och méi a besser Chancen erausspillen. Beim däitsche Rekordchampion huet awer déi lescht Konsequenz gefeelt. Hannover huet alles probéiert, fir kee Gol ze kasséieren, ma an der zweeter Hallschent huet Bayern dunn awer d'Lach fonnt. De Müller huet an der 57. Minutt fir den 1:0 gesuergt. No engem Korner vum Rudy huet de Lewandowski an der 73. Minutt fir den 2:0 gesuergt. Fir d'Schlussresultat huet de Rudy mam 3:0 an der 89. Minutt gesuergt.

HSV - Freiburg 1:0

Den Hamburger SV gëtt sech nach net op a kämpft mat alle Mëttelen, fir den Ofstig awer nach villäicht ze verhënneren. Um Enn gewanne si mat 1:0 géint Freiburg. Den HSV huet 3 Spilldeeg viru Schluss nëmmen nach 5 Punkte Réckstand op Freiburg, op der Relegatiounsplaz.An der éischter Hallschent konnt den HSV frou sinn, datt ee géing Freiburg net hanne loung. D'Gäscht hunn nämlech direkt e puer gutt Chance leiegelooss. No der Paus huet d'Lokalformatioun dëst bestrooft an ass duerch e Gol vum Holtby mat 1:0 a Féierung gaangen.Batter fir Freiburg. D'Ekipp vum Streich stoung vun der 71. Minutt un nëmmen nach zu 10 um Terrain. De Söyüncü war mat giel-Rout vum Terrain geschéckt ginn. Hinnen ass dann och den Ausgläich net méi gelongen, sou datt den HSV 1:0 gewënnt.

Leipzig - Hoffenheim 2:5

Hoffenheim huet Leipzig schonn an der éischter Hallschent den Zant gezunn a loung du scho mat 3:0 a Féierung. Um Enn gewanne si mat 5:2.An der 14. Minutt huet den Uth aus kuerzer Distanz den 1:0 markéiert. An der 35. Minutt huet de Gnabry op 2:0 erhéicht a Sekonne virun der Paus huet de Kaderabek no enger Plank vum Uth an den Zentrum aus kuerzer Distanz den 3:0 markéiert.No der Paus ass et och net besser fir Leipzig ginn. An der 47. Minutt huet den Arbitter de Forsberg mat enger rouder Kaart fréizäiteg an d'Kabinn geschéckt. No engem taktesche Foul vum Grillitsch hat de Spiller vu Leipzig mat der Hand no hanne geschloen.Trotz der Ënnerzuel konnt Leipzig duerch de Keita an der 58. Minutt kuerzfristeg op 1:3 verkierzen. 60 Sekonnen drop huet den Uth no enger Flank vum Kramaric mam 4:1 d'Féierung awer nees ausgebaut. Hoffenheim huet duerno weider monter no vir gespillt a Leipzig hat kaum eppes entgéint ze setzen. An der 64. Minutt huet et dunn eng weider Kéier am Gol vun de Leipziger gerabbelt. De Rupp huet fir de 5:1 gesuergt. An der 88. Minutt huet de Upamecanozu fir den 2:5 an d'Schlussresultat gesuergt.

Stuttgart - Bremen 2:0

Stuttgart huet duerch e Gol vum Gentner an der 13. Minutt a vum Özcan an der Nospillzäit mat 2:0 gewonnen.

Borussia Dortmund - Leverkusen

De Match gëtt um 18.30 Auer ugepaff.E Freideg den Owend hat scho Gladbach mat 3:0 géint Wolfsburg gewonnen.