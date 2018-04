An der Regionalliga Südwest huet Elversberg 1:1 gläich géint den FSV Frankfurt gespillt. Denhuet awer net gespillt.Dewënnt mat Waldhof Mannheim 2:0 géint den TSV Schott Mainz. Den Deville koum iwwer 65 Minutten zum Asaz.Am Championnat an der Schwäiz hunn d'Grasshoppers Zürich 4:3 géint Lugano gespillt. Dewar net opgesat.Am franséische Championnat huet Metz 1:1 gläich géint Caen gespillt. Dean dekoumen allebéid net zum Asaz.Am belsche Championnat hunn an der Europa League Grupp e Samschdeg den Owend Waasland Beveren () a Lierse () géinteneen gespillt. Hei huet Waasland Beveren mat 0:1 de Kierzeren gezunn. De Laurent Jans an den Aurélien Joachim hunn net gespillt an den Tim Hall huet blesséiert gefehlt.E Freideg den Owend war dean der 2. Bundesliga mat Bielefeld net iwwert een 0:0 géint Braunschweig erauskomm.