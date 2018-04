© Archiv

Crailsheim Merlins - Gladiators Tréier 83:87An der éischter Hallefinale konnt sech Tréier mat 87 op 83 géint Crailsheim behaapten a geet domat mat 1-0 a Féierung. Den Thomas Grün koum iwwer 12 Minutten zum Asaz an hat 2 Punkten.D'Halleffinalle vum Playoff ginn am Modus Best-of-Five gespillt. Fir den Thomas Grün geet et mat Tréier ëm den Opstig an déi éischt Basketball-Bundesliga. Fir dësen ze packen, muss Tréier sech fir d'Finall qualifizéieren.En Dënschdeg gëtt déi zweet Halleffinall zu Tréier gespillt.An Holland huet Den Helder maman der leschter Partie vun der Saison auswärts mat 80 op 85 géint Leeuwarden verluer.Um Enn steet Den Helder op der zweetleschter Plaz, spillt d'nächst Joer trotzdeem nees an der héchster Divisioun, well an Holland nëmmen 9 Ekippen déi néideg Suen hunn, fir ëm de Championstitel ze spillen.