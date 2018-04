Um 35. Spilldag an derhunn sech Watford a Crystal Palace mat engem 0:0 getrennt a Liverpool koum géint den Tabelleleschten West Bromwich net iwwert en 2:2 eraus.Um 34. Spilldag an derkonnt sech Marseille e Samschdeg mat 5:1 géint Lille behaapten, Amiens wënnt 3:1 géint Strasbourg an Toulouse spillt doheem 2:0 géint Angers. E Freideg goufen och schon 2 Partien gespillt. Lyon hat sech mat 5:2 géint Dijon duerchgesat. Nantes a Rennes hunn 1:1 gläich gespillt.Um 34. Spilldag an derhunn Deportivo Leganés a Deportivo 0:0 gläich gespillt, Eibar verléiert 0:1 géint Getafe a Celta Vigo spillt 1:1 géint Valence CF.Um 34. Spilldag an derhuet AS Roma mat 3:0 géint SPAL gewonnen, Sassuolo wënnt 1:0 géint Fiorentina an den AC Milan zitt mat 0:1 de Kierzeren géint Benevento