E Samschdeg waren zu Uewerkuer d'Finalle vun der Coupe de Luxembourg am Konschtturne bei den Ekippen. Et gouf ganzer véier Titelen ze gewannen, dat bei de Junior féminis, de Seniors féminis, de Juniors masculins an de Seniors masculins. D'Juniore sinn tëscht 9 an 13 Joer al a vu 14 Joer un ass ee Senior.Bei de Juniors féminis waren d'Titelverdeedeger vu Beetebuerg an den Nordstad Turnveräin favoriséiert, ma Diddeleng a Stroossen waren allerdéngs net ze ënnerschätzen. Um Enn sollt et awer genau esou kommen, well Beetebuerg konnt sech mat 321,483 Punkten déi éischt Plaz sécheren. Déi zweete Plaz goung un den Nordstad Turnveräin mat 316,617 Punkten. Déi drëtte Plaz war fir d'Ekipp vu Stroossen, déi um Enn op 312,083 Punkte kommen an déi lescht Plaz ass fir d'Union Diddeleng, déi mat 305,083 Punkten op der leschter Plaz liicht ofgeschloe waren. Bleift nach ze notéieren, dass de Réveil Beetebuerg op alle 4 Geräter, dem Sprong, dem Barren, der Putter an um Buedem am stäerkste waren. Domat kann ee vun enger dominanter Titelverdeedegung schwätzen.Och bei de Seniors féminis gouf et mat Beetebuerg an Diddeleng zwee ganz grouss Favoritten op den Titel. Ee vun deenen zwee Favoritte sollt awer enttäuschen, dat war d'Union vun Diddeleng, well déi sinn um Enn op déi leschte Plaz komm, dat mat 312,700 Punkten. Virun allem op der Putter konnten d'Diddelenger Dammen net iwwerzeegen an dat huet si eng Plaz um Podium kascht, well hei hate si vill manner Punkte kritt, ewéi d'Konkurrenz. Ma den zweete Favorit an Titelverdeedeger Beetebuerg konnt e Samschdeg awer nees brilléieren a konnt sech esou och dëst Joer d'Kroun opsetzen. Allerdéngs war et hei eng relativ enk Affär. Déi Beetebuerger kommen nämlech um Enn op 321,433 Punkten. Déi Escher, déi op déi zweete Plaz komm sinn, haten der 319, 700. Also eng enk Affär ëm déi éischt Positioun. Op der drëtter Plaz du liicht ofgeschloen den Nordstad Turnveräin, deen op 313,217 Punkte kënnt.Bei de Juniors masculins goung den Titel, ewéi schonns lescht Joer un de Sporting Club Bieles. Si haten um Enn 206,833 Punkten op hirem Konto stoen an dat waren der méi wéi genuch, fir Éiter hannert sech ze loossen, déi mat 204,917 Punkten déi Zweet ginn. Déi drëtte Plaz geet un déi jonk Turner vum Nordstad Turnveräin, déi sech e Samschdeg daper aus der Affär gezunn hunn, dat mat 202,950 Punkten. Komplett ofgeschloen op der leschter Plaz mat 182,633 Punkten, d'Ekipp vu Rëmeleng.Schëffleng war de ganz grousse Favorit bei de Seniors masculins, well an den Halleffinallen hate si bei wäitem déi meeschte Punkte gesammelt a waren dofir och e Samschdeg favoriséiert. E Sonndeg sollt et awer aneschters kommen, déi Nidderkuerer konnten op ganzer Linn iwwerzeegen a konnten esou den Titel mat heem huelen. Mee hei war et esou richteg enk, well si haten nëmmen 0,367 Punkte méi ewéi déi Zweet, Schëffleng. D'Etoile Rëmeleng, den Titelverdeedeger war als Drëtte scho wäit ofgeschloen, dat mat 216,550 Punkten. Beetebuerg koum mat 215,733 Punkten op déi leschte Plaz. D'Decisioun ëm den Titel war hei wuel bei de Réng gefall, well hei konnt Nidderkuer bal 4 Punkte méi mathuelen, ewéi déi Schëfflenger.Wann een et resuméiert, konnten e Samschdeg dräi Titele verdeedegt ginn an Nidderkuer konnt sech als neie Coupe-Gewënner kréien loossen. Beetebuerg dominéiert weider bei den Dammen a bei de Juniorinnen a Bieles konnt Éiter a Schach halen.