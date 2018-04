Volleyball: Trophée Deni Krivova (21.04.2018) Dëst Joer war déi 10. Editioun vun dëser Trophée an domadder och den 10. Doudesdag vun der talentéierter a jonker Volleyballspillerin.

Dem Deni säi Papp Ranguel Krivov organiséiert zanter 2008 all Joers eng Trophée fir seng verstuerwen Duechter an invitéiert déi zwou Equippen, déi dem Deni am meeschten um Häerzen louchen. Den Tom Flammang war bei der 10ter Editioun vun Frëndschaftsmatch zwëschen der Nationalequippe an de Profie vun Terrville dobäi.