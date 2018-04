An der 4. Halleffinall wënnt Steesel ouni Problem mat 102:72 an trëfft elo an der Finall op Ettelbréck.

Béid Ekippen haten ganz nervös ugefaang. Esch konnt sech awer mat engem 13:0-Laf eng liicht Avance erauspillen a loung nom 1. Véirel mat 25:19 a Féierung. Duerno huet Steesel dunn awer ëmmer besser an de Match fonnt a konnt de Réckstand lues a lues verkierzen. Steesel huet schon wéi an der Partie virdrun d'Schëss getraff, war staark am Rebound an huet de Ball gutt dréien gelooss. Esch huet probéiert drun ze bleiwen, loung an der Paus awer mat 47:52 hannen.Nom Säitewiessel koum Esch dunn awer ferm ënnert d'Rieder. Steesel huet de Match vun der Dräierlinn dominéiert a konnt seng Avance weider ausbauen. Déi Escher hunn am 3. Véirel nëmmen 12 Punkten markéiert. Nom drëtte Véirel loung Steesel mat 80:59 a Féierung an domat war och schon eng Virentscheedung gefall. Am leschte Véirel sollt sech net méi vill um Verlaf vum Match änneren. Esch hat sech geschloen ginn a verléiert um Enn mat 72:102. Steesel trëfft elo an der Finall op d'Etzella.