© Bob Leven

De Racing dréint d'Partie géint d'Jeunesse, Péiteng klappt Déifferdeng mat 2:0, Nidderkuer ka sech mat 2:1 géint Hamm behaapten, d'Fola wënnt knapps 1:0 géint Munneref, Rodange a Rouspert deelen 1:1. Den F91 gewënnt eng ëmkämpfte Partie mat 3:2 géint Stroossen an Hueschtert wënnt mat 2:1 bei der US Esch.

Jeunesse - Racing-Union 1:2

© Mike Kinn

D'Jeunesse huet vun Ufank u probéiert fir d'Partie ënner Kontroll ze kréien an dat ass hinnen och gelongen, well d'Jeunesse war vun Ufank un déi besser Ekipp a konnt schonns an der 13. Minutt fir Gefor suergen. De Menessou hat sech aus der Distanz een Häerz geholl, ma de Schoss goung knapps laanscht de Gol.Nëmmen dräi Minutte méi spéit hätt d'Jeunesse den 1:0 misse markéieren, ma den Ndiaye, dee vum Kyereh perfekt an Aktioun gesat gouf, ass um Ruffier am Gol vun de Stater hänke bliwwen. Nëmme wéineg Sekonne méi spéit war et de Stumpf, deen um Ruffier hänke bliwwen ass an am Noschoss konnt den Mboup in extremis retten. Ma et sollt awer ouni Goler an d'Paus goen.Nom Säitewiessel sinn déi Escher dunn awer fir hiert Engagement belount ginn, de Soares gouf am Strofraum gefoult an den Här Bindels huet op den Eelefmeterpunkt gewisen. De gefoulte Soares ass selwer ugetrueden a konnt seng Ekipp a Féierung bréngen.D'Jeunesse war weider déi besser Ekipp, ma méi geféierlech war awer de Racing, esou konnt de Racing an der 70. Minutt ausgläichen. Den Osmanovic huet ee Fräistouss an d'Mëtt bruecht, wou de Simon ganz fräi stoung an esou den 1:1 markéiere konnt.D'Partie gouf dunn an der 93. Minutt entscheet. Den Osmanovic gouf vum Deidda am Escher Strofraum gefoult an esou gouf et een Eelefmeter fir de Racing an de Shala konnt den 2:1 vum Punkt markéieren an esou d'Partie fir de Racing gewannen.

Déifferdeng - Union Titus Péiteng 0:2

© Jeff Birsens

An der Ufanksvéierelsstonn konnt keng vu béide Formatioune wierklech iwwerzeegen oder sech Geleeënheeten erausspillen. An der 17. Minutt konnten déi Péitenger dunn awer no engem Fräistouss a Féierung goen. Den héije Ball ass am 5-Meter virun de Féiss vum Skenderovic gelant an dee konnt aus kuerzer Distanz markéieren.Déifferdeng ass net wierklech an d'Partie komm an esou stoung et an der Paus verdéngt 1:0 fir d'Gäscht vu Péiteng, déi duerch den Dzanic an den Avdusinovic nach weider Méiglechkeeten an der éischter Hallschent haten.Déifferdeng huet dono op ee Gol gedréckt, mee bei den Déifferdenger huet et un der néideger Präzisioun gefeelt an esou gouf et an der 86. Minutt d'Héchststrof. Den Esch huet sech am Mëttelfeld gutt behaapt a konnt no enger Une-deux de Ball an de Gol schéissen an esou suergt hie fir d'2:0-Victoire vu Péiteng zu Déifferdeng.

RM Hamm Benfica - Progrès Nidderkuer 1:2

© Michele Pugliese

© Michele Pugliese

Virum Match krut den Nico Zinsmeister offiziell Äddi gesot, hie gouf als President vum RM Hamm Benfica vum Paul Lopes ofgeléist.Dunn ass et awer lassgaange mam Match an do waren et déi Nidderkuer, déi direkt d'Heft an d'Hand geholl hunn. Schonns an der 5. Minutt hat de Karapetian eng déck Chance, ma hien huet dem Golkipp vun Hamm de Ball an d'Hänn geschoss.An der 19. Minutt konnt Nidderkuer dunn a Féierung goen. De Sebastien Thill huet ee Fräistouss an d'Mëtt bruecht, den Alves Gil konnt de Ball op riets erausboxen, ma Nidderkuer huet de Ball op een Neits an d'Mëtt bruecht an do konnt de Karayer de Ball an de Gol käppen.Mam 1:0-Virsprong ass Nidderkuer dunn och an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel waren et awer d'Haushären, déi besser aus de Kabinne komm waren, si konnten duerch de Yao geféierlech Aktiounen aleeden, dat awer ouni den néidegen Erfolleg.Dëst gouf du ganz batter bestrooft, well an der 58. Minutt konnt Nidderkuer den 2:0 markéieren. De Sebastien Thill huet ee Corner an d'Mëtt bruecht an do war et den Adrien Ferino, deen de Ball mam Kapp an de Gol geschoss huet.Hamm konnt an der 92. Minutt zwar nach duerch de Mokrani verkierzen, mee um Enn wënnt Nidderkuer awer mat 2:1 géint d'Ekipp vum Cents.

Munneref - Fola 0:1

Munneref an d'Fola hu sech e Sonndeg immens schwéier gedoen fir e bësse Struktur an hiert Spill ze kréien. D'Fola huet zwar probéiert, de Match u sech ze rappen, mee dat awer och ouni den néidegen Erfolleg.Den eenzege Gol an dëser Partie konnt de Billy Bernard markéieren. De Kocur huet ee Corner vu lénks an d'Mëtt bruecht an do ass de Bernard un de Ball komm an dee konnt de Ball am Gol ënnerbréngen.Et war e schwéier erkämpfte Succès fir d'Gäscht, mee op Grond vun der 2. Hallschent geet de Succès awer an d'Rei. D'Fola hat zum Schluss vum Match nach e puer Chancen, awer si konnte se net konkretiséieren.

Rodange - Rouspert 1:1

© Kevin Estebanez

Et war eng interessant éischt Hallschent, d'Resultat war zwar nach wéi am Ufank, 0:0, mee béid Ekippen haten e puer Chancen, fir a Féierung ze goen. Rodange war besser an de Match komm an huet gedréckt, fir de Ball sou héich wéi et geet ze recuperéieren, duerno no ronn 25 Minutte war Rouspert dann och besser am Match an si waren direkt puer Mol geféierlech duerch de Weirich an de Jeff Lascak.Nom Säitewiessel huet et zwar nach e bësse gedauert bis ee Gol gefall ass, mee an der 66. Minutt konnt de Menai Rodange a Féierung bréngen. Den de Sousa huet de Ball perfekt an d'Mëtt bruecht, wou de Feltes laanscht de Ball gerannt huet, esou konnt de Menai un de Ball kommen, fir op 1:0 ze stellen.An der 80. Minutt koum dunn awer d'Reaktioun vu Rouspert. De Weirich gouf an d'Déift geschéckt an deen huet mat engem wonnerschéine Schoss fir d'1:1 Schlussresultat gesuergt.

F91 Diddeleng - Stroossen 3:2

© Bob Leven

Den F91 Diddeleng war héich favoriséiert an dat konnte si och an der éischter Hallschent ënner Beweis stellen. Si haten ëmmer erëm gutt Chancen duerch den Ibrahimovic an den Turpel, dat awer ouni ze markéieren.An der 25. Minutt konnte si dunn och héichverdéngt a Féierung goen. No engem Corner stoung den Da Cruz um zweete Potto genau richteg, fir de Ball an de Gol ze käppen. Eng Minutt méi spéit hat den Ibrahimovic bal den 2:0 geschoss, ma de Ball war iwwert de Gol gaangen.An der 39. Minutt dunn de Schock fir Diddeleng, well Stroossen konnt mat der éischter richtege Golchance den 1:1 markéieren, dat duerch den Agovic.Mee nach virun der Paus konnt den Dobros Diddeleng op een Neits a Féierung bréngen. Den Turpel huet de Dobros an der Mëtt ugespillt an deen hat kaum Problemer, fir de Ball an de Gol ze schéissen.An der 66. Minutt war et dunn ëmgedréint, den Dobros huet den Turpel lancéiert, deen huet sech gutt duerchgesat a konnt op 3:1 stellen.Nach war den F91 awer net op der gewonnener Säit, well Stroossen huet weider gekämpft a konnt an der 73. Minutt op een Neits verkierzen. Diddeleng krut de Ball hannen net eraus an den Agovic huet op 2:3 verkierzt. Diddeleng konnt de Virsprong dunn awer bis zum Schluss halen, fir d'Partie ze gewannen.

US Esch - Hueschtert 1:2

Den Tabelleleschte vun Esch hat eréischt e Mëttwoch géint Hueschtert verluer, dat no Verlängerung. Dat war allerdéngs an der Coupe, elo hate si Hueschtert am Championnat op Besuch an hei hate si de bessere Start erwëscht.Hueschtert huet de Ball virum eegene Gol verluer an de Rani konnt mat engem wonnerschéine Schoss aus ronn 14 Meter den 1:0 fir d'Haushäre markéieren.Dono huet Hueschtert dunn awer d'Kontroll iwwerholl, de Bouchibti huet et zweemol mam Kapp probéiert, mee de Lopes am Escher Gol war op der Plaz.An der 42. Minutt huet hien et dunn awer besser gemaach, déi Kéier huet hien et mam Fouss probéiert an dat huet och funktionéiert. Hien huet ee Verteideger stoegelooss a konnt ausgläichen.De Bouchtibi war de Mann vum Match, well an der 63. Minutt huet hien och fir d'Féierung gesuergt. Den Desevic huet him de Ball preparéiert an de Bouchtibi huet just nach missen de Fouss dohinner halen, fir op 2:1 ze stellen. Mat dësem Resultat ass de Match och op en Enn gaangen.